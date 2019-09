- Stadtgeograf: "Berlin braucht Wachstum"

Der Berliner CDU-Politiker Christian Gräff fordert einen Zuzugstopp für Berlin. Die Hauptstadt sei voll. Solange die Infrastruktur nicht ausgebaut werde, könne man keine weiteren Neu-Berliner aufnehmen. Eine klare Ansage, die viel Kritik nach sich zieht. Stefan Carsten, Zukunftsforscher und Stadtgeograf, schätzt die Lage im Interview ein. Auch er hält von solchen Gedankenspielen eher wenig.

Der Zukunftsforscher Stefan Carsten kritisert die Idee des Berliner CDU-Politikers Christian Gräff einen Zuzugsstopp für Berlin zu verhängen. „Es ist ja nicht politisch gewollt, dass Städte wachsen. Es ist die demokratische Entscheidung von Menschen und Unternehmen in diese Städte zu ziehen“, sagt der Zukunftsforscher.

Carsten gibt zwar zu, dass Berlin über viele Jahre den Trend verschlafen habe, dass immer mehr Menschen in die Hauptstadt ziehen. Daraus darf aber nicht folgen, dass Städte abgeriegelt werden. „Wir sollten andersherum fragen: Was können und müssen wir heute tun, um Menschen in der Stadt willkommen zu heißen“, so Carsten.

Dafür fordert der Zukunftsforscher ein Umdenken in der Politik auch beim Thema Bauen. Er sieht die Möglichkeit mehr in die Höhe zu bauen und Metropolregionen besser mit ihrem Umland zu vernetzen. Als Vorbilder sieht Carsten Städte in Skandinavien, Österreich und der Schweiz.