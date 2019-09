dpa-Zentralbild Dietmar Woidke (SPD) und Ingo Senftleben (CDU) | Bild: dpa-Zentralbild

Fr 06.09.2019 | 10:05 | Interviews

- Ohne Einigung, keine Regierungschancen für CDU

Ministerpräsident Dietmar Woidke hat gleich nach der Brandenburger Landtagswahl am Sonntag betont, dass er eine stabile Regierung anstrebe. Als erstes hat die SPD am Donnerstag mit der CDU gesprochen. Dabei ging es um eine mögliche Kenia-Koaliton - eine Koalition mit den Grünen an Bord. Das Dreierbündnis hätte rechnerisch im Landtag eine stabile Mehrheit. Doch wie stabil ist die Lage wirklich? Inforadio-Landespolitikreporter Dominik Lenz erklärt den Stand der Dinge bei den Sondierungen.



Besonders die CDU kämpfe derzeit mit internen Problemen. Es gäbe Kräfte die Senftleben verhindern wollten. Direkt nach der Wahl hätte er seinen Rücktritt verkünden sollen, hieß es. Wie Lenz berichtet, gäbe es sechs Abweichler innerhalb der CDU. Sie machen Senfleben für das schlechte Abschneiden der CDU bei der Brandenburger Landtagswahl verantwortlich. Ein Beispiel ist Saskia Ludwig: "Sie hadert schon seit langem mit dem liberalen Kurs von Senftleben", so Ludwig. Bei der Regierungsbildung herrsche noch große Uneinigkeit. Während sich Ludwig beispielsweise kein Mitregieren vorstellen könne, wären andere - solange es ohne Senfleben an der Spitze passiere - für Koalitionen mit SPD und Grünen bereit.

Konsenskandidat als mögliche Lösung