Menschenrechte in China: Merkel muss ein Zeichen setzen

Kanzlerin Angela Merkel befindet sich auf ihrer zwölften China-Reise. Ein Besuch mit besonderer Aufmerksamkeit, nachdem die Hongkonger Protestbewegung die Kanzlerin öffentlich um Hilfe gebeten hat. Michael Brand, menschenrechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, ist der Meinung, dass die Kanzlerin - um das Gesicht Europas und der Bundesrepublik zu warnen - besonders auf die Menschenrechtsfrage eingehen muss.



"In dieser besonderen Zeit braucht es ein Zeichen nach Außen", meint Brand. Merkel als wichtigste Repräsentantin Europas müsse bei ihrem China-Besuch klare Haltung für die Menschenrechte in China zeigen. Bei der heutigen chinesischen Führung dürften die Politiker keine Illusionen haben. China sei ein "brutales und zunehmend rücksichtsloses System", so Brand.