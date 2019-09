dpa Bild: dpa

Do 05.09.2019 | 15:05 | Interviews

- NRW-Familienminister: "Wir brauchen Qualitätssicherung in Jugendämtern"

Im Missbrauchs-Fall von Lügde hat das Landgericht Detmold in Nordrhein-Westfalen die beiden Täter zu 12 und 13 Jahre Haft verurteilt. Über mehrere Jahre hatten die Täter mehr als 30 Kinder viele Male missbraucht. Obwohl es immer wieder Hinweise gab, wurden sie nicht gestoppt. Joachim Stamp (FDP), Minister für Kinder und Familie in NRW, begrüßt das Urteil und fordert im Inforadio mehr Expertise in den zuständigen Behörden.