- Politologe: "Großbritannien muss seine Systemkrise durcharbeiten"

Ein zerstrittenes Parlament beim Brexit, mögliche Neuwahlen - wo soll das alles hinführen? Wir sprechen darüber mit dem Politologen und Historiker Alexander Clarkson. Er arbeitet am King's College in London und erklärt im Inforadio, dass es - sachlich gesehen - wohl am besten wäre, wenn Großbritannien aus der EU aussteigt, aber Teil des Binnenmarktes bleibt.

"Emotional gesehen finde ich es schon gut, wenn Großbritannien innerhalb der EU bleiben würde", so Clarkson. "Das ist für mich persönlich von großer Wichtigkeit, da ich in Deutschland aufgewachsen bin und ein Großteil meiner Familie in Deutschland lebt." Außerdem arbeite er in beiden Ländern und pendle zwischen Ihnen. "Ich habe eine gespaltene Haltung zwischen Kopf und Herz", sagt Clarkson.

"Auf strategischer Ebene, analytisch gesehen, vom Kopf her sozusagen, glaube ich, dass es vielleicht fast gut wäre für die EU, wenn die Briten mindestens - so auf einer Norwegen-Ebene - zu einem Teil des Binnenmarkts werden, aber nicht innerhalb der EU-Strukturen wären", erklärte der Politikwissenschaftler. So könnte Großbritannien seine interne, fundamentale Systemkrise durcharbeiten, ohne die EU-Strukturen zu stören.