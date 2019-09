Am Mittwoch vor genau 70 Jahren servierte Herta Heuwer ihrer Berliner Kundschaft die erste Currywurst. Es war der Beginn einer großen, kulinarischen Liebe. Die Currywurst ist zum deutschen Nationalgericht geworden - auch in der Veggie-Form. Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs war an einem typischen Berliner Imbiss-Stand.