- Landeskonservator: "Das ICC-Gebäude muss man feiern"

320 Meter Stahl, Beton und Aluminium entlang der Stadtautobahn, 40 Meter hoch, 80 Meter breit, Platz für bis zu 20.000 Kongressbesucher - das ICC Berlin ist ein monumentales Gebäude. Seit Dienstag steht es unter Denkmalschutz. Es handle sich um ein ganz außergewöhnliches Gebäude - für die Geschichte der Stadt und architektonisch, sagte Christoph Rauhut vom Landesdenkmalamt im Inforadio.

"Es ist ja ein Kommunikationszentrum, ein Kongresszentrum in der Frontstadt des Kalten Krieges damals gewesen - es hatte also eine ganz große politische Bedeutung", so Rauhut. Gleichzeitig sei das Gebäude ein architektonisches Highlight: "Auch heute empfinden wir diese Architektur, glaube ich, immer noch als raumschiffartig. Es ist ein Gesamtkunstwerk: Von innen, von außen, mit sehr hohem Anspruch umgesetzt - also wirklich ein Gebäude, das auch zu feiern ist."

Durch den Denkmalschutz-Status werde das Landesdenkmalamt auch in Zukunft mitdiskutieren, wie das ICC genutzt werden kann, erklärte Rauhut. "Es ist klar: Es soll als Kongresszentrum genutzt werden und das ist für uns sehr wichtig, weil dadurch natürlich auch die Innenräume erhalten bleiben können." Man müsse das Gebäude aber auch an die modernen Herausforderungen und Nutzungen anpassen, so der Berliner Landeskonservator. "Und dazu wird wahrscheinlich auch gehören, dass das Parkhaus zum Beispiel durch ein Hotel oder eine andere wirtschaftliche Nutzung ersetzt wird."