- "Cum-Ex": Prozess um große Steuerdeals beginnt

War es Betrug oder cleveres Ausnutzen einer Lücke im Gesetz? Durch die "Cum-Ex"-Geschäfte sind dem deutschen Staat geschätzte zwölf Milliarden Euro entgangen. An diesem Mittwoch beginnt in Bonn der erste Strafprozess dazu. Gerhard Schick (Grüne) hat vor etwa fünf Jahren im Bundestag die Aufklärung dieses Steuerskandal ins Rollen gebracht. Im Inforadio erklärt er, wie die "Cum-Ex"-Deals funktioniert haben.



"Es wird eine ganze Serie weiterer Prozesse geben müssen", betont Schick. "Und trotzdem wird man am Ende gar nicht alles aufklären können." Im ersten Prozess geht es auch um die Frage, ob die Deals überhaupt gesetzeswidrig waren. Der Grünen-Politiker ist sich sicher: "Die Geschäfte waren nach der Meinung fast aller Juristen nie legal. Denn sich etwas erstatten zu lassen, was man nicht gezahlt hat, das kann nicht richtig sein."

Für ihn handle es sich um den größten Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik, so Schick. "Mir war es wichtig aufzuklären, weil ich immer die Befürchtung hatte: Wenn wir nicht die Konsequenzen aus dem Cum-Ex-Skandal ziehen - also wirklich die Fehler, die im System waren, die im Finanzministerium gemacht wurden, aufarbeiten - […], dann ist die Gefahr, dass ständig neue Tricks dieser Art entstehen."

Zu seinen Erwartungen an den ersten Prozess sagt der Grünen-Politiker: "Ich hoffe, dass es gelingt, die zentralen Verantwortlichen wirklich hinter Gitter zu bringen. Denn ich bin überzeugt, dass es die einzige Sprache ist, die Menschen, die sowas Kriminelles machen, auch wirklich verstehen." Gleichzeitig wäre es ein wichtiges Signal dafür, dass Finanzkriminalität auch wirklich bekämpft wird.