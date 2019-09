PA Wire Bild: PA Wire

Mi 04.09.2019 | 06:05 | Interviews

- Schwere Niederlage für Johnson im Parlament

Es steht 1:0 für die Gegner eines ungeregelten Brexit in Großbritannien: Am Dienstagabend stimmten die Abgeordneten des britischen Unterhauses für einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet. Über dieses Gesetz soll am Mittwoch abgestimmt werden. London-Korrespondentin Sabina Matthay erklärt, was die Niederlage für den konservativen Premierminister Boris Johnson bedeutet.