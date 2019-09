dpa Bild: dpa

Di 03.09.2019 | 12:45 | Interviews

- Sondierungen in Potsdam: Was will die SPD?

Nach der Landtagswahl in Brandenburg steht fest: Künftig wird eine Koalition aus drei Parteien regieren. Die SPD will als stärkste Kraft zuerst mit der CDU ausloten, ob eine Koalition möglich ist - aber auch Rot-Rot-Grün wäre unter anderem denkbar. Landespolitik-Reporter Thorsten Sydow erklärt, was möglich ist - und welche Konstellation die SPD möglicherweise favorisiert.



HINTERGRUND: Sondierungsgespräche