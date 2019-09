- Gegenwind für Boris Johnson

In Großbritannien messen die Regierung und das Parlament an diesem Dienstag ihre Kräfte: Die Opposition und eine Gruppe von etwa 20 Abtrünnigen aus der konservativen Regierungsfraktion wollen Premierminister Boris Johnson per Gesetz zum Einlenken bei seinem harten Brexit-Kurs zwingen. Nicolai von Ondarza ist Großbritannien-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und sagt im Inforadio: "Die Chancen für den Gesetzentwurf stehen nicht schlecht".

Am Montag hätten mehrere konservative Abgeordnete gesagt, sie würden sich von Johnson nicht einschüchtern lassen, so von Ondarza. "Am Ende wird es heute ein ganz, ganz knappes Ergebnis sein: Gibt es genug konservative Abtrünnige? Oder scheren auch einige aus der Labour-Partei aus?" Da müsse jeder einzelne Abgeordnete gezählt werden.

Dass Johnson das Parlament in eine Zwangspause schicken will, zeige, dass er alle Konventionen ausnutzen will, um das Parlament an den Rand zu drängen, erklärt der Politikwissenschaftler. "Und das ist auch ein Stück weit eine Gefahr für die demokratische Kultur in Großbritannien", warnt von Ondarza. Denn diese beruhe ohne geschriebene Verfassung sehr darauf, dass die Politiker sich an die Regeln halten. Dazu sei die Regierung von Johnson offenbar nicht bereit.

Das Parlament habe jedoch eine gute Chance gegen den Kurs der Regierung, so von Ondarza. "Denn in Großbritannien hat das Parlament eine mächtige Stellung." Die Frage sei nun, ob der Gesetzentwurf für eine weitere Brexit-Verschiebung durchkomme oder ob sich das Parlament für Neuwahlen entscheidet. Letzteres wäre ganz im Sinne von Johnson, meint der Großbritannien-Experte: "Aus meiner Sicht wollte er eigentlich ganz klar diese Neuwahlen provozieren, denn er hat von Theresa May eine sehr, sehr knappe Mehrheit von nur einem Abgeordneten geerbt und die Gesetzgebung ist im britischen Unterhaus eigentlich seit Anfang des Jahres komplett zum Stillstand gekommen."