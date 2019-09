imago images / xcitepress imago 93213765 Bild: imago images / xcitepress imago 93213765

- Theologe: "CDU- und AfD-Politiker sind sich auf kommunaler Ebene sehr nah"

Entgegen der Prognosen ist die AfD nicht stärkste Kraft bei der Landtagswahl in Sachsen geworden. Trotzdem konnte sie ihre Stimmanteile deutlich vergrößern und ist auf dem zweiten Platz gelandet. Frank Richter ist Dresdner Theologe, Bürgerrechtler, Politiker, ehemaliges CDU-Mitglied - und jetzt für die SPD in den Landtag eingezogen. Im Inforadio berichtet er unter anderem über seine Erfahrungen im Wahlkampf für die Oberbürgermeister-Wahl in Meißen 2018.