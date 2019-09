imago images / Metodi Popow Bild: imago images / Metodi Popow

Di 03.09.2019

- Schneider: "Erleichterung" und "Wehmut" bei der SPD

Die beiden ostdeutschen Landtagswahlen am Sonntag haben der SPD ganz unterschiedliche Ergebnisse beschert: In Brandenburg konnte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke behaupten - wenn auch mit Verlusten. In Sachsen ist die SPD dagegen einstellig - abgesunken auf 7,7 Prozent. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, spricht im Inforadio von "Erleichterung" und "Wehmut" zugleich.