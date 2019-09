dpa-Pool Bild: dpa-Pool

Mo 02.09.2019 | 09:05 | Interviews

- Senftleben: "Den Versprechen der CDU müssen Taten folgen"

Die CDU wird die Landtagswahl in Brandenburg wohl wenig positiv in Erinnerung behalten: Mit ihrem Spitzenkandidaten Ingo Senftleben ist die Partei mit ihrem schlechtesten Landesergebnis auf Platz drei hinter die AfD zurückgefallen. Ingo Senftleben ist zwar enttäuscht von den Zahlen, will aber die Regierung mitgestalten.