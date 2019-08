- Soziologe: "Lebensentwürfe ostdeutscher Wähler sind sehr heterogen"

Vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen zeigt sich noch immer: Es gibt in Deutschland Unterschiede zwischen dem Wahlverhalten in Ost und West. Doch wie lassen diese sich erklären? Steffen Mau ist Soziologe an der Humboldt-Universität zu Berlin. Aus seiner Sicht hat es die Politik im Osten schwer, die dortigen heterogenen Lebensentwürfe auf einen Nenner zu bringen.



Seine eigene Berufsbiografie versteht Mau als eine gewisse Ausnahme. Denn ostdeutsche Männer hätten nach der Wende eher Karriere gemacht, wenn sie sich in westdeutsche Unternehmen "eingefädelt" hätten, so Mau. Er habe es genauso gemacht und zudem Unterstützung erhalten auf seinem Weg.



Abgetönte ostdeutsche Identität

Die Karriere der Bundeskanzlerin Angela Merkel sei ebenso ungewöhnlich - und ebenso geprägt gewesen von Zufällgkeiten. "Wenn man das jetzt ein bisschen rekonstruiert, dann sieht man, dass das jetzt auch nicht gradlinig und natürlich darauf zugelaufen ist", so der Soziologe. Merkel symbolisiere aber auch eine Art "Angekommen-Sein" in der gesamten Bundesrepublik, so Mau. Aber sie habe ihr Biografie auch zum Teil etwas abgetönt, das heißt, sie hat im Vergleich zu Politikern aus Bayern oder Nordrhein-Westfalen ihre regionale und ostdeutsche Herkunft nicht in den Vordergrund gestellt.



Flache Wurzeln im Osten

Die Erfolge der AfD in Ostdeutschland ergäben sich für ihn aus einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse. Nach der Wende sei das westdeutsche Parteiensystem einfach in die Fläche gegangen. "Aber die Westparteien haben natürlich nicht so gut einwurzeln können", so der Soziologe. Krisen, wie die Ankunft von Flüchtlingen und Migranten, seien sie dann nicht recht gewachsen. Gewinnen würden dann Parteien, die nicht auf die Integration verschiedener Milieus setzen, sondern eher auf zugespitze Programme - wie die AfD, aber auch die Grünen.



Heterogene Lebensentwürfe

In Ostdeutschland gäbe es mittlerweile eine Vielschichtigkeit von grün geprägten, urbanen Zentren mit Universitäten, aber auch konservativen ländlichen Räumen und strukturschwachen, ja abgehängten Regionen. "Das ist ein Nebeneinander auch sehr unterschiedlicher lebensweltlicher Erfahrungen dieser Milieus", so Mau. Es gäbe sehr heterogene Interessen, für die Politik wird es schwieriger, diese abzudecken.

Buchtipp:

Steffen Mau

"Lütten Klein - Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft"

Suhrkamp Verlag, 2019

284 Seiten, ISBN: 978-3-518-42894-8

22 Euro