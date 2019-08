- Wahlforscher Faas: "Wahlkampf im Internet ist kein Selbstläufer"

Es gibt ihn noch, den guten alten Wahlkampf, mit Politikern zum Anfassen, die Flyer und Kugelschreiber verteilen und sich auf dem Marktplatz zum Gespräch anbieten. Immer wichtiger werden aber auch die Sozialen Medien. Eine Recherche von rbb|24 zeigt: Die Parteien unterschätzen den Wahlkampf im Internet. Präsenz allein sei aber nicht das Wichtigste, sagt Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas. Es braucht auch organische Netzwerke und ein klares Bild der Zielgruppe. Faas ist Professor an der Freien Universität Berlin.

Der Wahlkampf "klassischer Art" sei ja nicht passé, so Faas. "Zugleich sehen wir eine unglaubliche Ausdifferenzierung in soziale Netzwerke hinein." Für die Kandidatinnen und Kandidaten heißt es: präsent sein auf Plattformen wie Twitter, Facebook und Instagram. Faas beobachtet, das sich einige Politikerinnen und Politiker damit leichter tun als andere. "Aber es ist unerlässlich, weil für viele Menschen soziale Netzwerke tagtägliche Realität sind", so der Politikwissenschaftler.



Multiplikatoren-Effekte durch Fans und Follower

Zum groben Vergleich: auf Facebook schauen etwa 40 Interessierte ein Video mit dem CDU-Kandidaten für die Landtagswahl in Brandenburg, Ingo Senftleben, an. Die AfD hingegen generiert bis zu 20.000 Klicks mit einem YouTube-Video. Es gelte, so Faas, dasselbe Prinzip wie im "Offline-Wahlkampf": Auffindbar sein und auch Zuspruch finden. Die AfD könne dabei auf eher organische Reichweite zählen - sie habe schon vor der Wahl viele Follower gehabt, die wiederum Bilder oder Videos weiterverbreiten. "Der AfD gelingt es (...) auch durch eine gewisse Bildsprache und teilweise sehr heftige Zuspitzung diese Community aufzubauen", sagte Faas. Dadurch würden Anhänger nicht nur erreicht - sondern auch mobilisert, selbst aktiv Inhalte zu verbreiten. Wo ein solches organisches Netzwerk fehlt, müsse man in den Sozialen Medien Werbung streuen.



Soziale Medien sind kein Selbstläufer

Die Kern-Anhängerschaft der AfD müsse auch nicht auf Social Media überzeugt werden - sie sind es bereits. Durch ihre eigenen Aktionen wie Liken oder Teilen von Inhalten entstehen Multiplikatoren-Effekte und damit werden auch Menschen erreicht, die der AfD bisher nicht direkt folgen. Hier entscheide sich, ob durch breite Streuung und Werbung neue Interessentinnen und Interessenten erreicht werden oder ob über interne Kommunikation und Interaktion Aufmerksamkeit entsteht, so der Politik-Experte. Facebook sein dafür sehr gut geeignet und die AfD auf dieser Plattform sehr weit vorne, sagte Faas. Parteien müssten eine klare Idee davon haben, wen sie erreichen wollten: "Das ist alles kein Selbstläufer. Nur eine Seite zu schalten und präsent zu sein, führt erst einmal zu gar nichts."



Schwelle zur Aufmerksamkeit knacken

Die Politik stehe in den Sozialen Medien vor demselben Problem wie in der Offline-Welt: Menschen mit Inhalten zu erreichen. Doch Wählerinnen und Wähler hätten eine Vielzahl von Interessen, eben nicht nur politische. Die Kunst sei es, so Faas, politische Inhalte so zu verpacken, dass sie dennoch wahrgenommen werden. Dabei spielen Emotionalisierung und Humor eine Rolle, um die Schwelle zur Wahrnehmung zu knacken.