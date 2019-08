dpa Bild: dpa

Fr 30.08.2019 | 12:25 | Interviews

- "Ausgang bei Brandenburgwahl völlig offen"

Vor den Landtagswahlen am Sonntag beenden die Parteien in Brandenburg und Sachsen am Freitag ihren Wahlkampf. In Brandenburg unterstützen dabei Spitzenpolitiker wie Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Olaf Scholz (SPD) ihre jeweiligen Parteien. Unser landespolitischer Korrespondent Dominik Lenz fasst noch einmal Wissenswertes zur Wahl in Brandenburg zusammen.