- Mehr Zeit und mehr Gehalt für Berliner Abgeordnete

Offiziell ist das Berliner Abgeordnetenhaus ein Halbtagsparlament. De facto wird hier jedoch Vollzeit gearbeitet. Deswegen soll nun auch offiziell ein Hauptzeitparlament daraus gemacht werden. Ralf Wieland (SPD) ist Parlamentspräsident des Berliner Abgeordnetenhauses. Wir haben mit ihm über Details und Kosten der Parlamentsreform gesprochen.



Mit den bisherigen Regelungen sei der Arbeitsaufwand im Abgeordnetenhaus nicht mehr zu packen, so Wieland. Wichtige Tagesordnungspunkte könnten gerade in den Plenarsitzungen nicht mehr bearbeitet werden, sie werden ohne Debatte verwiesen oder verschoben. "Das kann nicht Sinn uns Zweck von demokratischer Transparenz sein", so der SPD-Politiker.



Mehr Geld für die Abgeordneten

Abgesehen davon sollen sich die Politikerinnen und Politiker auch voll auf ihr Mandat konzentrieren können, dem würde die Reform auch Rechnung tragen. Ebenso werden die Abgeordnetengehälter von bislang 3.944 Euro auf rund 6.250 Euro monatlich erhöht. Damit läge man aber immer noch unter dem Bundesdurchschnitt von 6.500 Euro, so Wieland. Die Reform wird knapp sieben Millionen Euro laut derzeitiger Schätzungen kosten. Das Geld soll durch Umschichtungen im Haushalt generiert werden.



Parlament verkleinern - ja oder nein?

Wieland sei auch ein Befürworter der Idee, dass Parlament zu verkleinern - allerdings nicht so stark, wie die AfD dies mit einer Halbierung gefordert habe. Denn Berlin wachse und dies müsse sich auch in der Zahl der Abgeordneten widerspiegeln. "Insofern kann ich damit gut leben, dass die Anzahl der Mandate jetzt nicht angefasst wird", sagte der Parlamentspräsident.



Die Reform für das Abgeordnetenhaus soll in der nächsten Sitzung im September beraten und Ende September oder Anfang Oktober beschlossen werden.