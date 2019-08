dpa Bild: dpa

Do 29.08.2019 | 15:25 | Interviews

- Waldfachmann: Nadelbäume müssen durch Laubbäume ersetzt werden

Der Klimawandel setzt dem deutschen Wald erheblich zu. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will deshalb Maßnahmen zum Schutz des Waldes beschließen. Viele private Besitzer kümmerten sich aber gar nicht um ihren Wald, sagt Waldfachmann Christian Fritschle. Denn: Oft erbten Menschen in Städten in einer Gemeinschaft ein kleines Stück Wald und ließen es dann ungepflegt.