- Studie: "Zufriedenheit mit der politischen Führung ist gesunken"

Der Mauerfall ist bald 30 Jahre her. Über die deutsch-deutschen Befindlichkeiten hat das Markt- und Meinungsforschungsinstitut INFOGmbH mehr als 2000 Menschen repräsentativ in Ost und West befragt. Die Kernfrage lautete: Wie ist es Ihnen 1988 gegangen und wie geht es Ihnen heute? Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Aischmann war überrascht: Die Westdeutschen sind heute unzufriedener mit der politischen Führung als die Ostdeutschen damals mit der DDR-Regierung. Die Gründe: Mitbestimmung, Wohnsituation und Einkommen.



Wie ist es Ihnen 1988 gegangen und wie geht es Ihnen heute? Mit dieser zentralen Frage hat sich das Markt- und Meinungsforschungsinstitut INFOGmbH an mehr als 2000 Menschen gewandt. Der Anlass: Der Mauerfall vor bald 30 Jahren. Gerade bei den politischen Prozessen sei Nüchternheit eingetreten, sagt Hauptstadtkorrespondent Frank Aischmann.

"Das Gefühl der Teilhabe, an der Demokratie wirklich mittun zu können, das ist im Westen deutlich gesunken und im Osten nicht so gestiegen, wie man es hätte erwartet konnte", so Aischmann Das gelte ebenso für das Gefühl der Freiheit.

Zu voll oder zu leer

Insgesamt sei man in Ostdeutschland etwas zufriedener mit der Lebenssituation. Problematisch werden aber Wohnsituation, politische Führung und kommunale Ausstattung gesehen. "Im Westen sagt man: 'Bei uns ist es zu voll geworden.' Während man im Osten eher sagt: 'Bei uns entvölkern sich ganze Landstriche.'"

Ein entscheidendes Ergebnis der Studie sei aber: Im Jahr 1988 waren demzufolge im Westen 57 Prozent zufrieden mit der politischen Führen, in der DDR 29 Prozent. Im Westen sei der Wert auf 26 Prozent heute gesunken und habe sich damit mehr als halbiert, sagt Aischmann. Und: "Im Osten ist die Zufriedenheit nicht etwa gewachsen, sondern auch gesunken: auf 21 Prozent."

Als Gründe für den Frust werden laut Studie ausgemacht: Weniger Mitsprache, Unzufriedenheit mit der Wohnsituation und das Einkommen wird heute als weniger ausreichend empfunden als vor 30 Jahren.