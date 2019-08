- Forstexperte: "Waldwirtschaft braucht für Umbau mehr Geld und Personal"

Am Donnerstag trifft sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mit Vertretern aus Forstwirtschaft, des Naturschutzes sowie der Gewerkschaften, um den sogenannten "Waldgipfel" Ende September vorzubereiten. Uwe Engelmann ist Vorstand des Bundes Deutscher Forstleute Brandenburg-Berlin. Für ihn sind viele Themen bei der Waldgestaltung miteinander verknüpft.



Viele Wälder in Deutschland seien heute mit Fichte oder Kiefer bepflanzt, so Engelmann. Es müsse mehr Durchmischung mit Laubbäumen geben - doch das koste viel Geld und Personal, angefangen von den Sämlingen in Baumschulen bis hin zu Mitarbeitern, die die Setzlinge pflanzen und pflegen. In Brandenburg wäre die Aufgabe der Neugestaltung des Waldes aber eine "Generationenaufgabe", denn etwa 70 Prozent der Wälder in Brandenburg wären mit Kiefern bepflanzt.



Mangel an Fachpersonal

Hinzu käme, dass es ausreichend fachkundiges Personal im Wald braucht - eben Försterinnen und Förster. In Brandenburg würde der Bedarf aber nur zum Teil gedeckt, sagte Engelmann. Zusätzlich sieht er Bedarf in der Forschung, gerade in Bezug auf den Klimawandel - aber auch im Willen der Waldbesitzer. In Brandenburg sind zwei Drittel der Wälder in Privatbesitz. "Es ist ein Angebot, Förderung zu bekommen, aber nicht die Pflicht, es anzunehmen", so der Forstexperte.



Erwartungen an das Treffen mit Klöckner

Auf dem sogenannten "Waldgipfel" sollten aus seiner Sicht Gelder beschlossen werden, die dem Waldumbau zugutekommen. Engelmann wünscht sich zudem eine Bündelung der Kompetenzen, beispielsweise in einem Bundesamt für Wald oder einer ähnlichen Institution. Holz spielt dabei für ihn als Produktspeicher eine zentrale Rolle, der Forstexperte wünscht sich eine intensivere Nutzung des Rohstoffes. Dies könne auch nachhaltig sein - nämlich dann, wenn man dem Wald nur so viel entnehme, wie auch neu gepflanzt würde.