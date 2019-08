Bild: imago images/ Mateusz Slodkowski

Do 29.08.2019 | 06:05 | Interviews

- Kerski: "1939 markiert den Tiefpunkt der deutsch-polnischen Beziehungen"

Am Sonntag jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkrieges mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939. Im selben Jahr feiern Polen und Deutschland aber auch den Fall des Eisernen Vorhangs. Diese Daten seien die Pole der deutsch-polnischen Beziehungen, sagt Basil Kerski. Er leitet das Europäische Solidarność-Zentrum in Danzig und ist Chefredakteur des deutsch-polnischen Magazins DIALOG.