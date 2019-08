- Kohle-Milliardenhilfen: "Lausitzer Stärken sind Energie und Gesundheit"

Bis 2038 sollen alle Braunkohlekohlekraftwerke abgeschaltet werden. Allein in der Lausitz sind tausende Arbeitsplätze betroffen. Nun hat das Bundeskabinett 40 Milliarden Euro Hilfen auf den Weg gebracht: Ein Viertel davon soll nach Brandenburg gehen. Um Geld zu bekommen, müssten nun gute Projekte eingereicht werden, sagt Sprembergs parteilose Bürgermeisterin Christine Herntier. Sie setzt auf Industriearbeitsplätze.



Das Bundeskabinett hat die Milliardenhilfen für die Kohleregionen in Deutschland auf den Weg gebracht. Mit insgesamt etwa 40 Milliarden Euro soll der Strukturwandel abgefedert werden, davon ein Viertel für Brandenburg.

"Ob man Geld bekommt, hängt davon ab, dass man gute Projekte und Vorschläge einreicht", sagt Christine Herntier, parteilose Bürgermeisterin von Spremberg im Landkreis Spree-Neiße und Mitglied der Kohlekommision, im Inforadio. "Unser Projekt in Schwarze Pumpe geht in Richtung Industriearbeitsplätze." Das Kraftwerk Schwarze Pumpe gehört zu Spremberg.

Ein historischer Tag für die Bürgermeisterin

Die Stärken der Lausitz sehe sie in Energie und Gesundheitswirtschaft, sowie in Ressourceneffizenz und in Bioökonomie, so Herntier weiter. Seit 2016 hätten sich die Kommunen im Prozess des Kohleausstiegs eingebracht. "Für mich ist das tatsächlich ein historischer Tag."

Die Stromgewinnung aus Braunkohle gilt als besonders klimaschädlich. Deshalb sollen alle Braunkohlekohlekraftwerke bis 2038 abgeschaltet werden. Allein in der Lausitz sind tausende Arbeitsplätze betroffen.