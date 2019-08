imago images / Christian Ditsch Bild: imago images / Christian Ditsch

Mi 28.08.2019 | 07:45 | Interviews

- Politikwissenschaftler: "Berliner Koalition fehlen gemeinsame Leitlinien"

Die Diskussion um den Mietendeckel hat Rot-Rot-Grün in Berlin zu einer Krisensitzung veranlasst. Die Stimmung zwischen SPD, Linken und Grünen in der Koalition ist angespannt - und das, wo "R2G" doch schon auch für den Bund als mögliche Koalition der Zukunft gehandelt wurde. Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier sieht die Ursachen in Uneinigkeit und mangelnden Alternativen für die Parteien.