Mi 28.08.2019 | 07:25 | Interviews

- Studie: Berliner Nahverkehr ist besonders schnell

Die Universität Turin hat eine Studie veröffentlicht, nach der man mit dem öffentlichen Nahverkehr in Berlin besonders schnell ist. Unter 32 Städten in Nordamerika, Europa und Australien lag Berlin auf dem ersten Platz. Für Mobilitätsforscher Andreas Knie ist dies auch ein Hinweis auf das Erbe der geteilten und damit eher autoarmen Stadt. Knie ist Leiter der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.