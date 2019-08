- Bundesumweltministerin: "Weg von hohen Nitratbelastungen"

Die EU-Kommission hat Deutschland ermahnt, bessere Düngevorschriften zu erlassen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) werden am Mittwoch in Brüssel den Umweltkommissar Karmenu Vella treffen und ihm ihre Vorschläge vorstellen. Schulze spricht sich im Inforadio-Gespräch vor allem dafür aus, vorbeugend weniger zu düngen statt später das Trinkwasser aufwendig zu reinigen.



Die EU habe zuletzt enormen Druck wegen Deutschlands Nitratverstößen aufgebaut, so Schulze. Deswegen werde man jetzt handeln. So wolle man mit einem Maßnahmenkatalog die Düngung weiter reduzieren, wo es bereits jetzt schon viel Nitrat im Trinkwasser gibt.



Kritik gäbe es von vielen Seiten - doch Schulze sagt, es müsse einen Mittelweg geben: "Wir müssen weg von diesen hohen Nitratbelastungen im Wasser und das geht am besten, indem man Düngung reduziert." Ob die Vorschläge ausreichen, wird Brüssel entscheiden, sagte die Bundesumweltministerin.



Schulze setzt auf Vorbeugung

Ebenso soll auch das Messsystem für die Nitratwerte noch einmal verfeinert werden. Die neue Düngeverordnung wird festlegen, wann und wie viel gedüngt werden darf.



Wird nicht reduziert, so müssten die Gewässer immer aufwendiger gereinigt werden - was letztlich alle Bürgerinnen und Bürger über die Abwassergebühren zahlen würden. "Nicht am Ende alles rausfiltern, sondern vorne weniger reintun - das ist das, was wir jetzt umsetzen wollen", sagte Schulze.