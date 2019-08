- Wie ungleich ist die Bildung in Deutschland?

Das neue Bildungsbarometer dokumentiert Bildungsungleichheiten in verschiedenen Dimensionen. Die Ergebnisse zeigen, wie die Deutschen über Bildungsungerechtigkeit denken. So findet die Förderung Lernschwacher eine hohe Zustimmung, ebenso donminiert weiterhin der Leistungsgedanke. Wir haben mit Philipp Lergetporer darüber gesprochen. Er ist Mitarbeiter am ifo-Zentrum für Bildungsökonomik.

Das neue Bildungsbarometer lege dar, dass die Öffentlichkeit Bildungsgerechtigkeit von Kindern an sozialer Herkunft und Migrationshintergrund festmache, so Lergetporer. Die deutsche "Lieblingsreform" zur Beseitigung von Ungleichheit sei laut Barometer der Ausbau von Stipendienprogrammen für einkommensschwache Studierende. Aber auch der Ausbau von Schulen für benachteiligte Schülerinnen und Schüler sowie die kostenlose Kita und Kindergartenpflicht ab 4 Jahren finden große Zustimmung. "Hier sehen wir in vielen Bereichen eine Reformbereitschaft der Deutschen", so der Bildungsexperte. Für die Politik ist das Bildungsbarometer insofern interessant, als dass es anzeigt, welche Vorschläge mehrheitsfähig sind.



Zustimmung für hohes Bildungsniveau und Förderung Lernsschwacher

83 Prozent befürworten im Bildungsbarometer das sogenannte "Gute-Kita-Gesetz" mit einem finanziellen Volumen von 5,5 Milliarden Euro - trotz steuerlicher Belastung. 95 Prozent sagten zudem aus, dass sie es für wichtig erachten, allen Kindern ein hohes Bildungsniveau zu ermöglichen. Fast genau so viele wollen lernschwache Kinder und Kinder aus armen Verhältnissen gefördert wissen. 86 Prozent wünschen sich eine Förderung hochbegabter Kinder. "Wir schließen daraus, dass den Deutschen sowohl ein hohes Leistungsniveau im Bildungssystem, als auch die Förderung von benachteiligten Gruppen zur Reduktion von Chancenungleichheit sehr wichtig ist", sagte Lergetporer.



Leistungsgedanke dominiert Bild von Erfolg

Dies bedeute jedoch nicht, dass Ungleichheit per se abgelehnt werde. Viel eher werde Leistung als wichtig angesehen, um Erfolg im Leben zu haben, so der Bildungsspezialist. "Leistung" sei dabei gemäß der Befragten auch der Schlüssel, um einerseits ein hohes Bildungsniveau, aber auch hohes Einkommen im Leben zu erzielen. "Äußere Umstände, die außerhalb der Kontrolle der Personen liegen, werden da als weniger wichtig eingeschätzt", so der ifo-Mitarbeiter.

Link zum ifo Institut und dem Bildungsbarometer 2018