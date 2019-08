dpa/ Nestor Bachmann Bild: dpa/ Nestor Bachmann

Mi 28.08.2019 | 09:05 | Interviews

- Parteien vor der Brandenburg-Wahl: Die kleinen Parteien

Am Sonntag wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Schon jetzt ist erkennbar, dass die Regierungsbildung schwierig wird. Welche Koalition wird das Land in Zukunft regieren? Es könnte am Ende auf die Kleinen ankommen: FDP und Freie Wähler. Über die Chancen der "kleinen Parteien" sprechen wir mit unserem Landeskorrespondenten Dominik Lenz.