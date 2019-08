imago images / Jens Jeske Bild: imago images / Jens Jeske

- Kapek: "Es ist sehr ärgerlich, dass jedes Detail öffentlich diskutiert wird"

Es grummelt in der rot-rot-grünen Koalition in Berlin - denn bei zentralen Fragen geht es nicht wie gewünscht voran. Nachdem ein Entwurf für den geplanten Mietendeckel von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) an die Öffentlichkeit geriet, hat Rot-Rot-Grün einen spontanen Koalitionsausschuss einberufen. Antje Kapek, Grünen-Fraktionschefin, war dabei und ärgert sich über die öffentliche Diskussion. "So kann man dann nicht über die eine oder andere Variante vertraulich sprechen."