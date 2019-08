- Zum Tod von VW-Manager Piëch: "Was die Führung wollte, wurde exerziert"

Der frühere VW-Chef Ferdinand Piëch ist tot. Er wurde 82 Jahre alt. Am Sonntag sei er "plötzlich und unerwartet verstorben", hieß es in der Mitteilung. Sein Leben war geprägt von der Leidenschaft für das Automobil und für die Arbeitnehmer, so schreibt es seine Frau Ursula Piëch. Was den Autoliebhaber und Geschäftsmann auszeichnete, berichtet Hilke Janssen.