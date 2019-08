- "PD mit Fünf-Sterne-Bewegung immer wahrscheinlicher"

Die italienische Regierungskrise dauert an. Bis Mittwoch hat Staatspräsident Mattarella den Parteien Zeit für eine neue Regierungsbildung gegeben. Die deutsch-italienische Politikerin Laura Garavini ist Mitglied im Fraktionsvorstand "Partito Democratico" im italienischen Parlament. Im Inforadio sagte sie: "Es ist immer wahrscheinlicher, dasss es zu einer gemeinsamen Regierung aus Sozialdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung kommen könnte".

Noch gibt es keine definitive Entscheidung, allerdings sei es seit Montagabend immer wahrscheinlicher, dass die PD und die Fünf-Sterne-Bewegung eine neue Regierung bilden könnten. Das erklärt Politikerin Laura Garavini.

Was die Verhandlungen allerdings schwierig mache, sei, dass Lega-Chef Matteo Salvini immer wieder sage, dass er mit den Bewegung der Fünf-Sterne wieder regieren wolle. Zum anderen gäbe es noch einige offene Positionen, sagt Garavini. "Es gibt noch mehrere Punkte, wo es hakt." So will die Fünf-Sterne-Bewegung etwa aus dem Euro aussteigen.