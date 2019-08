rbb/Thomas Ernst Bild: rbb/Thomas Ernst

Di 27.08.2019 | 06:45 | Interviews

- Thadeusz: "Der SPD kann im Moment nicht so viel passieren"

Die SPD sucht eine neue Spitze. Bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen gehen die Umfragen davon aus, dass die Partei weiter an Stimmen verliert. Um diese Themen wird es am Dienstagabend im rbb-Fernsehen gehen - bei "Thadeusz und die Beobachter". Moderator Jörg Thadeusz hat vorher im Inforadio seine Einschätzung zur Lage in der SPD abgegeben.