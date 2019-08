- Brandschutz: "Prävention ist durch nichts zu ersetzen"

Ab Dienstag findet in Berlin der 14. Europäische Katastrophenschutzkongress statt. Er ist die internationale Plattform für die Entscheider des Zivil- und Katastrophenschutzes. Besonders durch den Klimawandel müsse man sich beim Katastrophenschutz neue Gedanken machen, sagt Jochen Stein im Inforadio. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Deutschland und Leiter der Feuerwehr Bonn.



Die zunehmenden Waldbrände bereiten dem Leiter der Feuerwehr in Bonn Sorgen. Denn die Anzahl der Unwettereinsätze nimmt demnach in Deutschland zu. Jedes Jahr gibt es 10.000 Vegetationsbrände. "Wir müssen uns in Taktik, Technik und Vorbereitung intensiver darauf vorbereiten", sagt er.

Die Frage nach munitionsbelasteten Flächen wie etwa bei Lübtheen oder Jüterbog sei eine Besonderheit. "Da gibt es kein Patentrezept im Brandschutz", so Jochen Stein und weiter: "Prävention ist durch nichts zu ersetzen."