dpa Bild: dpa

Mo 26.08.2019 | 07:45 | Interviews

- Grüne fordern variablen Mietendeckel

Am Sonntag sind erste Details des vom Berliner Senat geplanten Mietendeckel bekannt geworden. Demnach sollen Wohnungen in Berlin in den kommenden Jahren nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Katrin Schmidberger, wohnungspolitische Sprecherin der Grünen, fordert stattdessen einen "atmenden Mietspiegel". Der solle Mieterhöhungen unter einer gewissen Grenze zulassen, erklärt sie im Inforadio-Gespräch.