Mo 26.08.2019 | 13:25 | Interviews

- Filmemacher Wildermuth: "In Chemnitz gibt es sehr tiefe Gräben"

Am 26. August 2018 wurde Daniel H. am Rande des Chemnitzer Stadtfestes erstochen. Ein syrischer Asylbewerber wurde daraufhin ein Jahr später wegen Totschlags verurteilt. Die Tat hatte Chemnitz nicht nur aufgewühlt, sondern regelrecht gespalten. Der Filmautor Jörg Wildermuth vom Mitteldeutschen Rundfunk zeigt in seiner Dokumentation "Chemnitz - Ein Jahr danach", wie schwer es auch nach einem Jahr ist, verschiedene Perspektiven auf die Tat zusammenzuführen.