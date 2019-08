dpa Bild: dpa

- Ein Jahr nach den Ausschreitungen in Chemnitz

Am Montag vor genau einem Jahr kam es in Chemnitz zu heftigen Ausschreitungen - Vorausgegangen war der Tod eines Mannes bei einer Messerattacke. Anlässlich des Termins gab es bereits am Sonntag mehrere Demos in Chemnitz - unter anderem von der rechtsextremen Organisation Pro Chemnitz. Frank Heinrich ist Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Chemnitz, er erzählt im Inforadio-Gespräch, dass sich Chemnitz inzwischen wieder ein Stück weit gefunden habe.



