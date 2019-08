- G7: Iranischer Außenminister sorgt für Überraschung

Seit Samstag tagen die Vertreter der G7-Staaten im französischen Biarritz, noch bis Dienstag dauert der Gipfel. Überraschend kam der iranische Außenminister Mohammed Sarif ebenfalls zum Treffen - auf Einladung Frankreichs. Auch, wenn der Besuch keine direkten Ergebnisse brachte - Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, begrüßt die Initiative.



Beim G7-Gipfel in Biarritz soll am Montag über das Klima und die Artenvielfalt geredet werden. Daneben finden aber auch viele zwischenstaatliche Treffen statt - so kommen unter anderen Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump zusammen. Der gestrige Überraschungsbesuch des iranischen Außenministers Sarif in Biarritz hat offenbar keine tiefergehenden Irritationen hinterlassen.



Der französische Präsident Macron hatte Sarif überraschend eingeladen, um über den Atomkonflikt zu sprechen. Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, begrüßte die Initiative. Im inforadio sagte er, es sei wichtig, die europäische Strategie weiterzuführen und auf Dialog und Verhandlungen mit dem Iran zu setzen.