Landwirtschaft: "Die Bodenfeuchte ist in diesem Sommer besonders gering"

Viele Hitzetage, Trockenheit, Unwetter: Wetterextreme als Folge der Klimaveränderungen machen Landwirten zu schaffen. Der deutsche Bauernverband beklagt erneut Ernteausfälle vor allem beim Getreide. Im Umweltbundesamt laufen die Forschungen über Anpassungsstrategien für die Landwirtschaft zusammen. Dort arbeitet Sebastian Ebert und er empfiehlt Bauern: den Sortenmix verändern und die Böden nicht komplett umpflügen.



Die Getreideernete in Deutschland ist in diesem Jahr wieder geringer ausgefallen als im langjährigen Schnitt. Grund dafür ist laut Sebastian Ebert vom Umweltbundesamt, nicht nur der trockene Sommer. "Die Besonderheit in diesem Sommer ist: Wir hatten einen niederschlagsarmen Winter und auch 2018 war es trocken", sagte Ebert im Inforadio.



Laut Bilanz des Deutschen Bauernverbandes fuhren die Landwirte 2019 etwa 45 Millionen Tonnen ein. Das sind rund sechs Prozent weniger als in den Jahren 2013 bis 2017, aber deutlich mehr als im Dürrejahr 2018.

Mischung aus frühreifen, mittel- und spätreifende Pflanzen

"Die Bodenfeuchte ist in diesem Sommer besonders gering", erklärte Ebert. Mögliche Methoden im Ackerbau, um der Trockenheit etwas entgegen zu setzen, sei ein verändertet Sortenmix. Dabei gehe es darum, frühreife, mittel- und spätreifende Pflanzen zu mischen. Außerdem gebe es Untersaaten und Zwischenfrüchte, die den Boden dauerhaft bedeckten.

Auch die Böden nicht komplett umzupflügen als schonendere Bearbeitungsmethode ist laut Ebert eine Möglichkeit, welche die Landwirte nutzen können.