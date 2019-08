dpa Bild: dpa

Fr 23.08.2019 | 09:25 | Interviews

- Auftakt für Kirill Petrenko: "Orchester wird profitieren"

Am Freitagabend tritt Kirill Petrenko sein Amt an als neuer Chefdirigent der Berliner Philharmoniker an: Im eigenen Haus wird Beethovens Neunte gespielt. Am Samstag dann vor ganz großer Kulisse noch einmal - nämlich vor dem Brandenburger Tor. Musikwissenschaftler Stephan Mösch hat Petrenkos Weg verfolgt und erklärt im Inforadio-Gespräch, was Philharmoniker und Publikum vom neuen Chefdirigenten erwarten können.