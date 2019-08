imago images/Sven Simon Bild: imago images/Sven Simon

Fr 23.08.2019 | 06:05 | Interviews

- Solms: "Es war richtig, von Bonn nach Berlin zu gehen"

Vor 20 Jahre zog die Regierung von Bonn nach Berlin: Am 23. August 1999 hat der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder seine Arbeit in der Hauptstadt aufgenommen. Der FDP-Politiker Hermann-Otto Solms leitete als Bundestagsvizepräsident die letzte Bundestagssitzung in Bonn. "Ich war froh, als es dann endlich so weit war. Denn mir war klar, dass Bonn nur ein Provisorium war", sagt er im Inforadio-Gespräch. Es sei inzwischen Zeit, den Komplettumzug nach Berlin zu vollenden.