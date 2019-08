dpa/NASA Bild: dpa/NASA

- "Feuer gehört nicht in das Amazonasgebiet"

Die Zahl der Brände im Regenwaldgebiet am Amazonas in Brasilien ist in diesem Jahr drastisch angestiegen. An 70.000 Stellen sind Feuer entflammt, fast doppelt soviel wie im gesamten vergangenen Jahr. Kirsten Thonicke ist Wald- und Brandökologin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Für sie werden die Brände am Amazonas eindeutig vom Menschen verursacht, wie sie im Inforadio erklärt.

Die Menschen vor Ort fällten häufiger Bäume, um Ackerland zu schaffen und setzten dabei Feuer ein. Hinzu komme das trockene Wetter. "In den Amazonas gehört Feuer nicht, der tropische Regenwald ist gar nicht an das Feuer angepasst. Hier können gering intensive Brände immensen Schaden anrichten. Der Mensch trägt Feuer in ein Waldsystem, wo es nicht hingehört", mahnt die Klimaforscherin an.



Sollten weitere fünf Prozent Regenwald im Amazonas abgeholzt werden, drohe ein Umkippen des Systems: "Dann ändert sich dort das Klima, der Regenwald kann dann noch weniger seinen eigenen Regen regenerieren." Und das hätte verheerende Folgen, denn "der Amazonas ist das weltweit größte zusammenhängende Waldgebiet und funktioniert als große CO2-Senke", so Thonicke.



Brandrodungen um 83 Prozent gestiegen