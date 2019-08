- Nelken: "In Berlin können wir den Bedarf nicht aufholen"

Ein Bündnis aus Mieterbund, Bauwirtschaft und DGB fordert den Bund und die Länder auf, alles zu tun, um die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland bis 2030 auf mindestens zwei Millionen aufzustocken. Das wären fast doppelt soviel wie aktuell. Jedes Jahr fallen zehntausende Wohnungen aus der Sozialbindung. Michail Nelken (Die Linke) begrüßt den Vorstoß, räumt aber zugleich ein, dass Berlin diese Lücke nicht schließen kann.



Die Forderung der Verbände findet der baupolitische Sprecher der Linken im Berliner Abgerordnetenhaus richtig, "ich würde mich aber nicht auf die Zahl festlegen - es kommt ja auch auf die Qualität an", schränkt Nelken ein. Man brauche "einen neuen sozialen Wohnungsbau, ein anderes Fördersystem, das dauerhaft Sozialwohnungen ermöglicht." In den vergangenen Jahren sei das entsprechende Fördersystem in Berlin kontinuierlich nachgebessert worden, "aber auch hier enden alle Bindungen irgendwann, jetzt nach 30 Jahren. Das ist also nicht nachhaltig genug, wir sind da noch nicht angekommen", so Nelken.

Dass in Berlin anders als in Städten wie Hamburg ein Defizit zwischen Neubauten und auslaufenden Bindungen im sozialen Wohnungsbau herrsche, liege an der Vergangenheit der Stadt, so Nelken: "Es gab vor allem alten sozialen Wohnungsbau in Westberlin, im Ostteil wurde da nur wenig nach 1990 gebaut. Alle Bindungen laufen in den nächsten Jahren aus, so viel kann Berlin gar nicht nachbauen. Im Moment bauen wir 3500 Sozialwohnungen pro Jahr, das werden jedes Jahr dann immer 500 mehr. Am Ende dieser Legislaturperiode sind wir dann also bei 5000 im Jahr, aber auch damit das können wir nicht aufholen", so Nelken.