imago images / Future Image Bild: imago images / Future Image

Do 22.08.2019 | 12:05 | Interviews

- Chancen auf Teilhabe noch immer ungleich verteilt

Was ist Ihnen wichtig: Dass der Notarzt in 5 anstatt in 30 Minuten da ist? Oder der Sushi-Lieferservice? Das Einkommen? Der Anschluss an Bus und Bahn oder die Autobahn? Deutschland ist ein Land der Möglichkeiten - doch der Zugang zu ihnen ist noch immer sehr unterschiedlich verteilt, wie der "Teilhabeatlas Deutschland" zeigt. Diese Unterschiede würden aber von den Menschen akzeptiert, erklärt Reiner Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.



"Die Menschen wissen, wo sie leben", so Klingholz. Bewohner ländlicher Regionen wüssten ihre Umgebung zu schätzen - trotz so mancher Abstriche wie lange Wege zum Arzt oder schwaches Internet. Gleichzeitig herrsche aber unter jenen, die in gut versorgten Gebieten wohnen, "Jammern auf hohem Niveau. Hier wird sich mit anderen verglichen, denen es noch besser geht. Man kann es nicht allen recht machen. Insgesamt sind die Menschen in Regionen, die nicht so gut versorgt sind, eher zufrieden", so Klingholz. Die Menschen richteten sich ein, deshalb sei es auch schwierig, wenn die Politik versuche, die Unterschiede auszugleichen.



Geografisch betrachtet hätten östliche Regionen wie Dresden, Leipzig, Berlin, Weimar und Erfurt in Sachen Versorgung stark aufgeholt. Allerdings hätten es entfernte ländliche Regionen im Osten schwer, vor allem wegen der Abwanderung und Demografie. "Das verschärft die ungleichen Lebensbedingungen in Deutschland", erklärt der Wissenschaftler.



"Kommunen brauchen mehr Autonomie"