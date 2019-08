imago images/Christian Ditsch Bild: imago images/Christian Ditsch

Do 22.08.2019 | 09:05 | Interviews

- Akutplan Soziales Wohnen: "Wir müssen Geld in die Hand nehmen"

Überall fehlen Sozialwohnungen. Die IG BAU, der Deutsche Mieterbund, die Caritas und andere haben am Donnerstag deshalb einen "Akutplan" für soziales Wohnen vorgelegt. Eine Forderung darin: Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland in den nächsten zehn Jahren auf zwei Millionen zu verdoppeln. Dafür seien Milliardeninvestitionen nötig, erklärt Robert Feiger von der IG Bau im Inforadio-Gespräch.