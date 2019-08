rbb Presse & Information Bild: rbb Presse & Information

Mi 21.08.2019 | 15:05 | Interviews

- "Die Unerhörten" - Beobachtungen vor der Landtagswahl

Der Prignitzer Dokumentarfilmer Jean Boué hat in seiner Heimatregion den Kampf um das Direktmandat für den Potsdamer Landtag hautnah begleitet. Im Wahlkreis 1, der Westprignitz, treten fünf Kandidaten gegeneinander an. Boué hat ihnen über die Schulter geschaut und dokumentiert ihre Kampagnen, die sich mit dem auseinandersetzen, was die Landbevölkerung bewegt. Im Inforadio-Studio berichtet er von seinen Dreharbeiten.