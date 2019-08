imago images/Stefan Zeitz Bild: imago images/Stefan Zeitz

Mi 21.08.2019 | 15:45 | Interviews

- "Ausbeutung ist für Arbeitgeber ein risikoloses Geschäft"

Ausbeutung und Menschenhandel im Baugewerbe - auch in Berlin und Brandenburg gehören diese Tatbestände zum traurigen Alltag. Am Mittwoch haben mehrere Verdachtsfälle zu einer großangelegten Razzia geführt. Wie schwerwiegend das Thema in Deutschland ist, kann nur abgeschätzt werden - denn es gibt keine Statistiken, erklärt Heike Rabe vom Deutschen Institut für Menschenrechte im Inforadio.



Das Lagebild des Bundeskriminalamtes habe für das Jahr 2017 elf abgeschlossene Ermittlungsverfahren dokumentiert, grundsätzlich gebe es aber keine Statistiken über Fälle von Ausbeutung und Menschenhandel im Baubereich, bemängelt Rabe. Fakt sei: In Deutschland bestehe hoher Bedarf an billigen Arbeitskräften am Bau, gleichzeitig seien viele Menschen in Osteuropa auf solche Jobs angewiesen. Manche unter ihnen bekämen kein Geld, andere würden bedroht und auch auch körperlich angegriffen. Einige bekämen zu wenig Urlaub, viele Arbeitsschutzmaßnahmen würden ignoriert.



Rabe fordert intensivere Opferberatung