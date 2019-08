dpa Bild: dpa

Mi 21.08.2019 | 13:05 | Interviews

- Großeinsatz gegen Schwarzarbeit am Bau

Mit einem Großeinsatz von 1.900 Beamten sind am Mittwoch Bundespolizei und Zoll gegen Schwarzarbeit am Bau in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt ausgerückt. Dabei wurden mehr als 100 Wohnungen und Geschäfte durchsucht. Der Tatvorwurf lautet auf Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern im Baugewerbe, wie ein Zollamtssprecher sagte. Einzelheiten von rbb-Reporterin Miriam Keuter.