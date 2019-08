- Stadtentwicklungs-Expertin: "Gewerbemiete ist frei vereinbar"

Nirgendwo sonst in Deutschland steigen die Gewerbemieten so rasant wie in der Hauptstadt. Das will der Berliner Senat unbedingt bremsen und brachte deshalb einen Antrag auf Mietpreisbremse im Bundesrat ein, der Gewerbetreibern und Handwerksbetrieben einen gesetzlichen Schutz bringen soll. Welche Konsequenzen das freie Spiel der Kräfte auf dem Gewerbemietmarkt für Berliner Kleinunternehmer aktuell haben kann, hat Inforadio-Reporterin Marie Asmussen herausgefunden.