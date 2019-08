- Kabinett verabschiedet Soli-Teilabschaffung

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Teilabschaffung des Soli-Zuschlags verabschiedet. Das Konzept von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht vor, dass für etwa 90 Prozent der Steuerzahler der Soli wegfällt - für die Besserverdienenden jedoch nicht. Christian Freiherr von Stetten (CDU) ist mittelstandspolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion - und kritisiert im Inforadio, dass Scholz sich mit einer Lösung so lange Zeit gelassen hat.

Der Solidarpakt gehe in diesem Jahr zu Ende und es sei damit höchste Zeit, dass die Menschen von dieser Zusatzabgabe befreit würden, so Freiherr von Stetten. Er sagte weiter: "Dass der Finanzminister jetzt nicht das umsetzt, was Unionspolitik ist - nach unserer Beschlusslage -, das ist sehr bedauerlich. Aber wir werden ja noch ins parlamentarische Verfahren gehen."

Es gehe um die Frage der Glaubwürdigkeit, so der CDU-Politiker. "Wir haben es den Bürgerinnen und Bürgern versprochen", betonte er. Und das gelte weiterhin - auch "wenn Olaf Scholz jetzt Parteivorsitzender werden will", sagte Freiherr von Stetten. Er kündigte an, dass die Union dem Finanzminister in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses viele Fragen stellen wird.