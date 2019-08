BDL will Flugzeuge austauschen und neuen Kraftstoff

Zur ersten Nationalen Luftfahrtkonferenz kommt die Branche am Mittwoch in Leipzig zusammen. Seit die Debatte um Klimawandel Fahrt aufnimmt, steigt der Druck auf die Branche enorm, sich beim Klimaschutz stärker zu verpflichten. Mathias von Randow ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) - und erklärt im Inforadio, welche konkreten Vorschläge er hat.

Er beobachte weltweit eine steigende Nachfrage nach Flügen - seien sie privat oder geschäftlich, so von Randow. "Wir sehen die Zukunftsfrage nicht in 'Flugscham', sondern darin, wie wir den Luftverkehr besser in Einklang mit Klimaschutz bringen", erklärte der BDL-Geschäftsführer. Denn der Flugverkehr sei immerhin für 2,8 Prozent der CO2-Emmissionen weltweit verantwortlich.

Auch Unternehmen hätten ein Interesse daran, diesen Ausstoß zu verringern, so von Randow. "Denn hinter CO2 steht ja auch ein erheblicher Verbrauch an Treibstoff." Das sorge für einen hohen wirtschaftlichen Anreiz, es zu reduzieren.

Laut dem BDL-Geschäftsführer wäre ein erster Schritt, ältere Flugzeuge durch energieeffizientere auszutauschen. Außerdem schlägt der BDL eine Veränderung des Kraftstoffs vor - so könne fossiles Kerosin durch einen regenerativen Kraftstoff ersetzt werden. Doch das brauche noch Zeit, so von Randow.